СБУ арестовала белорусские локомотивы, которыми РФ перебросила армию к Украине
Фото: СБУ
Служба безопасности Украины сообщила об аресте белорусских локомотивов, которыми РФ перебрасывала военные группировки к украинским границам.
– Примерная стоимость заблокированного имущества составляет более 70 млн грн. По данным следствия, локомотивы были задействованы для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения захватчиков к северным границам нашей страны, – говорится в сообщении.
Эти локомотивы в дальнейшем участвовали в боевых действиях против украинских сил обороны на территории Киевской и Черниговской областей.
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