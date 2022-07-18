СБУ арестовала белорусские локомотивы, которыми РФ перебросила армию к Украине

Июль, 18 в 18:17

Служба безопасности Украины сообщила об аресте белорусских локомотивов, которыми РФ перебрасывала военные группировки к украинским границам.

– Примерная стоимость заблокированного имущества составляет более 70 млн грн. По данным следствия, локомотивы были задействованы для перевозки личного состава, вооружения, военной техники и средств тылового обеспечения захватчиков к северным границам нашей страны, – говорится в сообщении.

Эти локомотивы в дальнейшем участвовали в боевых действиях против украинских сил обороны на территории Киевской и Черниговской областей.

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