СБУ заарештувала білоруські локомотиви, якими РФ перекинула армію до України

Липень, 18 в 18:17

Служба безпеки України повідомила про арешт білоруських локомотивів, якими РФ перекидала військові угруповання до українських кордонів.

– Орієнтовна вартість заблокованого майна становить понад 70 млн грн. За даними слідства, локомотиви були задіяні для перевезення особового складу, озброєння, військової техніки та засобів тилового забезпечення загарбників до північних кордонів нашої країни, – йдеться у повідомленні.

Ці локомотиви надалі брали участь у бойових діях проти українських сил оборони на території Київської та Чернігівської областей.

Зараз дивляться

Співробітники СБУ встановили місцезнаходження цих тепловозів на території Київщини та ідентифікували їхнє використання у злочинах проти України.