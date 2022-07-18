Президент отстранил с должности генерального прокурора Ирину Венедиктову и руководителя Службы безопасности Украины Ивана Баканова из-за многочисленных подозрений работников правоохранительных органов и СБУ в госизмене и коллаборационной деятельности.

Владимир Зеленский считает, что это вызывает серьезные вопросы к руководителям. И. о. генпрокурора назначен Алексей Симоненко. Вместо Баканова пока не назначили никого.

На немецких полигонах началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard.

За неделю в Беларусь прилетели не менее 15 российских военно-транспортных самолетов, однако неизвестно, что именно они привезли.

Украина уже получила восемь ракетных артиллерийских систем HIMARS и ожидает еще четыре.