Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Обстрел Никополя, увольнение Венедиктовой и Баканова: что происходит на 145 сутки войны (онлайн)

Обстрел Никополя, увольнение Венедиктовой и Баканова: что происходит на 145 сутки войны (онлайн)

Российские оккупанты обстреляли город Никополь. По предварительным данным, огонь запускают из оккупированного Энергодара.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю активизировать процесс запуска конкурса на должность нового директора Национального антикоррупционного бюро.

После полномасштабного вторжения 24 февраля Россия применила против Украины более 3 тыс. крылатых ракет.

С начала С конца
Прямая трансляция
01:05 - 18 июля

Вечером 17 июля российские оккупанты обстреляли поселок Печенеги Харьковской области. По предварительной информации, погиб мужчина и еще один человек ранен.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:50 - 18 июля

Российские оккупанты передислоцировали значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:48 - 18 июля

В Украине зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщили о подозрении.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:45 - 18 июля

Немецкий фонд, финансировавший Северный поток 2, выходит из проекта. По словам главы фонда Эрвина Селеринга, организация хочет разорвать все связи с СП 2, выплатив €12 млн своих обязательств.

Північний потік-2

Фото: Depositphotos

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
00:42 - 18 июля

Никополь (Днепропетровщина) находится под обстрелом. Российские войска обстреливают город из оккупированного Энергодара.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка