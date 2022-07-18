Обстрел Никополя, увольнение Венедиктовой и Баканова: что происходит на 145 сутки войны (онлайн)
Российские оккупанты обстреляли город Никополь. По предварительным данным, огонь запускают из оккупированного Энергодара.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю активизировать процесс запуска конкурса на должность нового директора Национального антикоррупционного бюро.
После полномасштабного вторжения 24 февраля Россия применила против Украины более 3 тыс. крылатых ракет.
Вечером 17 июля российские оккупанты обстреляли поселок Печенеги Харьковской области. По предварительной информации, погиб мужчина и еще один человек ранен.
Российские оккупанты передислоцировали значительное количество кораблей из Севастополя в Новороссийск. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
В Украине зарегистрировано 651 уголовное производство по государственной измене и коллаборационной деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщили о подозрении.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, более 60 работников органов и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства.
Немецкий фонд, финансировавший Северный поток 2, выходит из проекта. По словам главы фонда Эрвина Селеринга, организация хочет разорвать все связи с СП 2, выплатив €12 млн своих обязательств.
Никополь (Днепропетровщина) находится под обстрелом. Российские войска обстреливают город из оккупированного Энергодара.