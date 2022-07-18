Все американские HIMARS целы: Лещенко об очередной лжи российских пропагандистов
Ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS на территории Украины не уничтожено. Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко во время брифинга опроверг очередную ложь российского Минобороны.
– Участились сообщения от официальных пропагандистов и даже государственных органов власти РФ о том, что вроде бы на территории Украины уничтожены реактивные системы залпового огня HIMARS, поставляемые США. Эта информация не соответствует действительности, а то, что это ложь, можно увидеть даже в самих сообщениях Минобороны РФ, – подчеркнул он.
Он объяснил, что заряжающей машины, о которой пишут пропагандисты, нет в составе РСЗО.
– Никаких доказательств уничтожения HIMARS пропагандисты не приводят, а только публикуют видео, снятое с дрона, где виден грузовой автомобиль. Через несколько секунд уже что-то пылает на земле. Также нет доказательств, что это снято на территории Украины и уничтожена военная техника, которой пользуется Украина, – подчеркнул Лещенко.
По его словам, такими сообщениями агрессор пытается ограничить поставки Украине современного западного вооружения, и сами российские пропагандисты этого не скрывают.
Кроме того, Россия продолжает приписывать себе несуществующие военные победы и уничтожение украинских военных. Лещенко имел в виду сообщение пропагандиста Соловьева о якобы “гибели до 200 наших бойцов в результате авиаудара РФ по Николаеву”.
А взорванный склад в Одессе, где хранились мебельные доски, россияне выдали за “склад ракет Harpoon”.
– В то же время Россия пытается снять с себя ответственность за многочисленные жертвы, в том числе детей, в результате атаки на Винницу. Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев написал, что эта атака якобы была инсценирована самими украинцами, – сказал советник руководителя ОП.
По его мнению, этот и другие примитивные информационные “вбросы” рассчитаны на россиян, которые верят и не у такую чушь.