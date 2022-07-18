Все американские HIMARS целы: Лещенко об очередной лжи российских пропагандистов

Июль, 18 в 17:01

Ни одной реактивной системы залпового огня HIMARS на территории Украины не уничтожено. Советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко во время брифинга опроверг очередную ложь российского Минобороны.

– Участились сообщения от официальных пропагандистов и даже государственных органов власти РФ о том, что вроде бы на территории Украины уничтожены реактивные системы залпового огня HIMARS, поставляемые США. Эта информация не соответствует действительности, а то, что это ложь, можно увидеть даже в самих сообщениях Минобороны РФ, – подчеркнул он.

Он объяснил, что заряжающей машины, о которой пишут пропагандисты, нет в составе РСЗО.

– Никаких доказательств уничтожения HIMARS пропагандисты не приводят, а только публикуют видео, снятое с дрона, где виден грузовой автомобиль. Через несколько секунд уже что-то пылает на земле. Также нет доказательств, что это снято на территории Украины и уничтожена военная техника, которой пользуется Украина, – подчеркнул Лещенко.

По его словам, такими сообщениями агрессор пытается ограничить поставки Украине современного западного вооружения, и сами российские пропагандисты этого не скрывают.

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Кроме того, Россия продолжает приписывать себе несуществующие военные победы и уничтожение украинских военных. Лещенко имел в виду сообщение пропагандиста Соловьева о якобы “гибели до 200 наших бойцов в результате авиаудара РФ по Николаеву”.

А взорванный склад в Одессе, где хранились мебельные доски, россияне выдали за “склад ракет Harpoon”.

– В то же время Россия пытается снять с себя ответственность за многочисленные жертвы, в том числе детей, в результате атаки на Винницу. Депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев написал, что эта атака якобы была инсценирована самими украинцами, – сказал советник руководителя ОП.

По его мнению, этот и другие примитивные информационные “вбросы” рассчитаны на россиян, которые верят и не у такую чушь.