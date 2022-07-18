Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Усі американські HIMARS цілі: Лещенко про чергову брехню російських пропагандистів

Валентина Летяк, редакторка стрічки
HIMARS
Фото: Getty Images

Жодної реактивної системи залпового вогню HIMARS на території України не знищено. Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко під час брифінгу спростував чергову брехню російського Міноборони.

– Почастішали повідомлення від офіційних пропагандистів і навіть державних органів влади РФ про те, що начебто на території України знищено реактивні системи залпового вогню HIMARS, які постачають США. Ця інформація не відповідає дійсності, а те, що це брехня, можна побачити навіть в самих повідомленнях Міноборони РФ, – наголосив він.

Він пояснив, що заряджальна машина, про яку пишуть пропагандисти, відсутня у складі РСЗВ.

– Жодних доказів знищення HIMARS пропагандисти не наводять, а лише публікують відео, зняте з дрона, де видно вантажний автомобіль. Через кілька секунд вже щось палає на землі. Також немає доказів, що це знято на території України і знищено військову техніку, якою користується Україна, – наголосив Лещенко.

За його словами, такими повідомленнями агресор намагається обмежити постачання Україні сучасного західного озброєння, і самі російські пропагандисти цього не приховують.

Зараз дивляться

Окрім того, Росія продовжує приписувати собі неіснуючі військові перемоги та знищення українських військових. Лещенко мав на увазі повідомлення пропагандиста Соловйова про нібито “загибель до 200 наших бійців внаслідок авіаудару РФ по Миколаєву”.

А підірваний склад в Одесі, де зберігалися меблеві дошки, росіяни видали за “склад ракет Harpoon”.

– Водночас Росія намагається зняти з себе відповідальність за чисельні жертви, зокрема дітей, внаслідок атаки на Вінницю. Депутат Держдуми РФ Андрій Гурулєв написав, що ця атака нібито була інсценована самими українцями, – сказав радник керівника ОП.

На його думку, цей та інші примітивні інформаційні “вкиди” розраховані на росіян, які вірять і не таким нісенітницям.

Читайте
Удари HIMARS могли знизити активність артилерії РФ – аналітики

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка