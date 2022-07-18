Усі американські HIMARS цілі: Лещенко про чергову брехню російських пропагандистів

Липень, 18 в 17:01

Жодної реактивної системи залпового вогню HIMARS на території України не знищено. Радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко під час брифінгу спростував чергову брехню російського Міноборони.

– Почастішали повідомлення від офіційних пропагандистів і навіть державних органів влади РФ про те, що начебто на території України знищено реактивні системи залпового вогню HIMARS, які постачають США. Ця інформація не відповідає дійсності, а те, що це брехня, можна побачити навіть в самих повідомленнях Міноборони РФ, – наголосив він.

Він пояснив, що заряджальна машина, про яку пишуть пропагандисти, відсутня у складі РСЗВ.

– Жодних доказів знищення HIMARS пропагандисти не наводять, а лише публікують відео, зняте з дрона, де видно вантажний автомобіль. Через кілька секунд вже щось палає на землі. Також немає доказів, що це знято на території України і знищено військову техніку, якою користується Україна, – наголосив Лещенко.

За його словами, такими повідомленнями агресор намагається обмежити постачання Україні сучасного західного озброєння, і самі російські пропагандисти цього не приховують.

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Окрім того, Росія продовжує приписувати собі неіснуючі військові перемоги та знищення українських військових. Лещенко мав на увазі повідомлення пропагандиста Соловйова про нібито “загибель до 200 наших бійців внаслідок авіаудару РФ по Миколаєву”.

А підірваний склад в Одесі, де зберігалися меблеві дошки, росіяни видали за “склад ракет Harpoon”.

– Водночас Росія намагається зняти з себе відповідальність за чисельні жертви, зокрема дітей, внаслідок атаки на Вінницю. Депутат Держдуми РФ Андрій Гурулєв написав, що ця атака нібито була інсценована самими українцями, – сказав радник керівника ОП.

На його думку, цей та інші примітивні інформаційні “вкиди” розраховані на росіян, які вірять і не таким нісенітницям.