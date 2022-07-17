Июль, 17 в 9:31

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что украинские удары по складам боеприпасов и пунктам управления армии РФ с помощью систем HIMARS снизили активность российской артиллерии.

– Уничтожение складов боеприпасов, вероятно, ухудшило способность российских войск выдерживать интенсивный артиллерийский огонь вдоль линии фронта, – отмечают специалисты ISW.

Эксперты заметили, что на снимках агентства NASA ориентировочно с 10 по 15 июля уменьшилось количество тепловых аномалий на Донбассе.

Не исключают в ISW, что причина может крыться и в так называемой оперативной паузе РФ с 6 по 15 июля.

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– Количество тепловых аномалий начало увеличиваться 15 июля, когда российские войска начали постепенно выходить из своей “оперативной паузы”, – добавляют американские аналитики.

Выяснить, что именно повлияло на снижение интенсивности – “оперативная пауза” или результат украинских атак – можно будет уже в ближайшие дни, считают в ISW, когда РФ начнет артиллерийские обстрелы вдоль направления Славянск-Бахмут.

Напомним, неделю назад руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отмечал, что именно успехи ВСУ заставили россиян взять “оперативную паузу“.

По убеждению аналитиков ISW, о выходе РФ из “оперативной паузы” свидетельствует то, что российские оккупационные войска уже провели новую серию сухопутных атак на Донбассе.

А уже 16 июля официальное тому подтверждение появилось от Минобороны России.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 144-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW