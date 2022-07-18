ЗСУ знищили склади боєприпасів та командний центр росіян на Луганщині
Українські військові знищили на захоплених територіях Луганської області два склади боєприпасів та командний пункт.
Про це під час телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
– Щодо глибокого тилу. У Луганській області наші збройні сили завдали досить серйозної шкоди. Зруйновано кілька складів, зруйновано командний центр, – заявив Гайдай.
Голова Луганської обласної військової адміністрації зазначив, що завдяки останнім знищеним складам та командним пунктам у окупантів зруйновано логістику, а кількість ворожих обстрілів знизилася.
– Нещодавно ми дивилися по сайту західному, де тепловізорами показують температуру в зоні бойових дій. На сьогодні вона суттєво знизилася. Це свідчить про те, що кількість обстрілів із боку російської армії зменшилася. І зменшилися ці обстріли саме завдяки тому, що точно вразили та зруйнували склади, всю логістику, – заявив Гайдай.
Нагадаємо, в окупованій Новій Каховці на Херсонщині сьогодні із раннього ранку палає склад російських окупантів.