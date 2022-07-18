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Факти / Україна

ЗСУ знищили склади боєприпасів та командний центр росіян на Луганщині

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
ЗСУ знищили склади боєприпасів та командний центр росіян на Луганщині
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові знищили на захоплених територіях Луганської області два склади боєприпасів та командний пункт.

Про це під час телемарафону повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Щодо глибокого тилу. У Луганській області наші збройні сили завдали досить серйозної шкоди. Зруйновано кілька складів, зруйновано командний центр, – заявив Гайдай.

Голова Луганської обласної військової адміністрації зазначив, що завдяки останнім знищеним складам та командним пунктам у окупантів зруйновано логістику, а кількість ворожих обстрілів знизилася.

Зараз дивляться

– Нещодавно ми дивилися по сайту західному, де тепловізорами показують температуру в зоні бойових дій. На сьогодні вона суттєво знизилася. Це свідчить про те, що кількість обстрілів із боку російської армії зменшилася. І зменшилися ці обстріли саме завдяки тому, що точно вразили та зруйнували склади, всю логістику, – заявив Гайдай.

Нагадаємо, в окупованій Новій Каховці на Херсонщині сьогодні із раннього ранку палає склад російських окупантів.

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