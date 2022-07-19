Июль, 19 в 8:24

Ночью 19 июля российские войска обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

– Ночь тревог и обстрелов… – так о первых часах суток 19 июля говорит руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, по Никополю россияне выпустили около 40 реактивных снарядов.

Взрывы привели к разрушению и пожару на двух промышленных предприятиях.

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Кроме того, в городе повреждены несколько частных домов и электросети. В настоящее время на месте работают электрики.

Людей не задело.

К счастью, нет пострадавших и в Зеленодольской общине Криворожского района, которую враг обстрелял из артиллерии.

Напомним, что минувшей ночью российские войска также несколько раз били из реактивных систем залпового огня по Никополю.

Оккупанты направили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру.

Армия РФ разрушила около десятка частных жилых домов, повредила водопровод и газопровод на одной из улиц.

Задело также больницу, промышленное, энергетическое предприятие и порт.

75-летнюю женщину госпитализировали в больницу с ранениями.

А уже днем ​​вражеская ракета попала в элеватор в Синельниковском районе, разрушив склады с более 5 тыс. т зерна.

Еще один удар пришелся по школьному двору, повредив фасад и кровлю местного лицея, а также выбив там более 50 окон.

Было попадание и в частный дом местных жителей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко