До 40 реактивних снарядів лише по Нікополю: РФ уночі обстріляла Дніпропетровщину

Липень, 19 в 8:24

Уночі 19 липня російські війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області.

– Ніч тривог і обстрілів… – так про перші години доби 19 липня говорить керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За його словами, по Нікополю росіяни випустили до 40 реактивних снарядів.

Вибухи спричинили руйнування та пожежі на двох промислових підприємствах.

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Крім того, у місті пошкоджені кілька приватних будинків й електромережі. Нині на місці працюють електрики.

Людей не зачепило.

На щастя, немає постраждалих і в Зеленодольській громаді Криворізького району, яку ворог обстріляв з артилерії.

Нагадаємо, що минулої ночі російські війська також кілька разів били з реактивних систем залпового вогню по Нікополю.

Окупанти скерували понад 60 снарядів на житлові квартали та міську інфраструктуру.

Армія РФ зруйнувала з десяток приватних житлових будинків, пошкодила водопровід та газопровід на одній з вулиць.

Зачепило також лікарню, промислове, енергетичне підприємство та порт.

75-річну жінку госпіталізували до лікарні з пораненнями.

А вже вдень ворожа ракета поцілила в елеватор у Синельниківському районі, зруйнувавши склади із понад 5 тис. т зерна.

Ще один удар прийшовся по шкільному подвір’ю, пошкодивши фасад та покрівлю місцевого ліцею, а також вибивши там понад 50 вікон.

Було влучання й у приватний будинок місцевих жителів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко