Обстрелы Одессы и Никополя: что происходит на 146 сутки войны (онлайн)
Вооруженные Силы Украины смогли нанести российским войскам существенные логистические потери. Оккупантам все сложнее удерживать позиции на захваченной территории.
Шаг за шагом украинские защитники продвигаются, ломают поставки для российской армии, обнаруживают и обезвреживают коллаборантов. Перспектива очевидна – украинский флаг будет во всех наших городах и селах, считает президент Владимир Зеленский.
Оккупанты готовятся к псевдореферендуму о присоединении к России временно оккупированной территории Луганской области. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, западная дальнобойная артиллерия нарушила планы российской армии по захвату двух восточных областей Украины.
— У них огромные логистические проблемы из-за уничтожения складов с боекомплектами. Россияне понимают, что украинские территории им не поддаются, боятся контрнаступления. Донбасс полностью они не смогут быстро присоединить к РФ, чтобы объявить всеобщую мобилизацию, поэтому решили не ждать и уже проводят агитацию на оккупированной части Луганской области о присоединении к России, — сообщил Гайдай.
Россия использует энергоресурсы как оружие против Запада, поэтому Евросоюз готовится к любым сценариям в случае прерывания поставок. Об этом заявил представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
– Мы знаем, что Россия может использовать газ как оружие против нас. Де-факто они это уже делают – уменьшают поставки газа, перспективы которого обсудит Еврокомиссия, – подчеркнул Боррель.
Турецкая компания Baykar Makina, производящая ударные беспилотники Байрактар, не поставляла и никогда не будет поставлять свои товары России. Генеральный директор компании подчеркнул, что Турция поддерживает суверенитет Украины и ее борьбу за независимость.
Совет ЕС согласился начать переговоры с Албанией и Северной Македонией о вступлении в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиал. По его словам, сделан еще один важный шаг по сближению Западных Балкан к Евросоюзу.
На ближайшем заседании Ставки Верховного Главнокомандующего Украины планируют рассмотреть вопрос борьбы с корректировщиками вражеского огня. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
— Этот вопрос на контроле президента. Не исключаю, что на ближайшем заседании, которое должно состояться на этой неделе, этот вопрос будет рассматриваться. Президент такое задание поставил. Мы такое заседание готовим, — сообщил Данилов.
Главные события за последние сутки полномасштабной войны в Украине.
В Норвегии запустили сбор средств на закупку ударных беспилотников Bayraktar для Украины.
Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи по таможенным делам.
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Азербайджан и ЕС подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в энергетике.
Совет ЕС согласовал выделение Украине пятого транша военной помощи в размере €500 млн.
В России с марта до июня закрылись более 110 тыс. компаний.
В населенном пункте в Одесской области вспыхнул пожар в результате ракетного удара. Есть ранения у четырех человек. Два дома горят, два полностью разрушены, у многих выбило окна. Об этом заявил заместитель начальника Одесской районной военной администрации Алексей Мацулевич.