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Оккупанты готовятся к псевдореферендуму о присоединении к России временно оккупированной территории Луганской области. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, западная дальнобойная артиллерия нарушила планы российской армии по захвату двух восточных областей Украины.