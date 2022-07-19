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Факты / Украина

Кремль сосредоточен на захвате Северска и Бахмута – ISW

Марта Бондаренко, редактор ленты
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Кремль сосредоточен на захвате Северска и Бахмута – ISW
Фото: Нацполиция

Кремль на данном этапе сосредоточен на захвате Северска и Бахмута Донецкой области. Приоритета в захвате Славянска пока нет.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), проанализировав встречу министра обороны РФ Сергея Шойгу с командующим Восточной группой войск генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым.

18 июля Шойгу поручил Мурадову сосредоточиться на уничтожении украинских ракет большой дальности и артиллерийских систем.

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Ранее Минобороны РФ сообщало, что в захвате Луганской области принимали участие Центральная и Южная группировки войск под командованием генерал-полковника Александра Лапина и генерала армии Сергея Суровикина.

Восточная группировка войск может состоять из подразделений Восточного военного округа России, которые действовали на Изюмском направлении в Харьковской области. Пока остается непонятно, контролирует ли Мурадов операции вокруг Харькова.

Силы Мурадова действуют на направлении Изюм — Славянск якобы с целью захвата Славянска. Но Шойгу не давал указаний Мурадову захватывать этот город.

ISW

В ISW отмечают, что Мурадов имеет более низкий ранг, чем Лапин и Суровикин, а это позволяет предположить, что Кремль считает Изюмско-Славянский район менее приоритетным, чем захват территории в Донецкой области.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута.

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