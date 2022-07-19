Липень, 19 в 9:41

Кремль на цьому етапі зосереджений на захопленні Сіверська та Бахмута Донецької області. Пріоритету у захопленні Слов’янська наразі немає.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зустріч міністра оборони РФ Сергія Шойгу з командувачем Східної групи військ генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовим.

18 липня Шойгу доручив Мурадову зосередитися на знищенні українських ракет великої дальності та артилерійських систем.

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Раніше Міноборони РФ повідомляло, що у захопленні Луганської області брали участь Центральне та Південне угруповання військ під командуванням генерал-полковника Олександра Лапіна та генерала армії Сергія Суровікіна.

Східне угруповання військ може складатися із підрозділів Східного військового округу Росії, які діяли на Ізюмському напрямку у Харківській області. Поки що незрозуміло, чи контролює Мурадов операції навколо Харкова.

Сили Мурадова діють у напрямку Ізюм — Слов’янськ нібито з метою захоплення Слов’янська. Але Шойгу не давав вказівок Мурадову захоплювати це місто.

У ISW зазначають, що Мурадов має нижчий ранг, ніж Лапін та Суровікін, а це дає змогу припустити, що Кремль вважає Ізюмсько-Слов’янський район менш пріоритетним, ніж захоплення території на Донеччині.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що росіяни намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута.