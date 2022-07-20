Июль, 19 в 21:22

Украина открыта для оружейных производителей из стран-партнеров, чтобы они могли протестировать новое вооружение на поле боя против российских военных.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе дискуссии, организованной 19 июля Atlantic Council.

— Я думаю, для наших партнеров в Польше, США, Франции, Германии или наших турецких партнеров есть хороший шанс протестировать их вооружение. Поэтому предоставьте нам инструменты, мы закончим работу, и у вас будет новая информация, – сказал министр обороны Украины.

Алексей Резников отметил, что Украина уже сейчас является фактически испытательным полигоном.

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– Многие оружия сейчас тестируются в настоящих условиях боя против российской армии, которая имеет много своих современных систем. У них есть разведывательные средства радиоэлектронной борьбы и связи, средства противовоздушной обороны, крылатые ракеты и баллистические ракеты, а также другое оборудование. Мы делимся всей информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в бою против врага, поэтому мы приглашаем вооруженные предприятия протестировать свой продукт здесь (в Украине, – Ред.), – сказал Алексей Резников.

Министр обороны добавил, что уже ряд западных вооружений были протестированы в Украине, как, например, польские САУ Краб.

Источник: Atlantic Council