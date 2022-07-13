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Факты / Украина

Все оружие, которое получает Украина, проходит тщательный учет — Подоляк

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Все оружие, которое получает Украина, проходит тщательный учет — Подоляк

Все виды оружия, которое Украина получает от международных партнеров, проходят тщательный учет и отправляются на фронт.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что контроль за оружием является приоритетом для Украины, а все “слухи” о другом — это российские вбросы для срыва поставок.

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— Все виды оружия, в частности, дальнобойного, которое получает Украина, проходят тщательный учет и отправляются на фронт. Оружие для Украины – вопрос выживания. Контроль за ней – приоритет. Все “слухи” о другом – банальные российские пропагандистские вбросы с целью сорвать поставки, — написал Подоляк.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине новую партию оружия. В частности, 30 зенитных танков Gepard, 54 бронетранспортера M113, три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 и другое вооружение.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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