Июль, 13 в 19:50

Все виды оружия, которое Украина получает от международных партнеров, проходят тщательный учет и отправляются на фронт.

Об этом в Twitter сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что контроль за оружием является приоритетом для Украины, а все “слухи” о другом — это российские вбросы для срыва поставок.

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— Все виды оружия, в частности, дальнобойного, которое получает Украина, проходят тщательный учет и отправляются на фронт. Оружие для Украины – вопрос выживания. Контроль за ней – приоритет. Все “слухи” о другом – банальные российские пропагандистские вбросы с целью сорвать поставки, — написал Подоляк.

Усі види зброї, зокрема далекобійної, яку отримує ????????, проходять ретельний облік та відправляються на фронт. Зброя для України — питання виживання. Контроль за нею — пріоритет. Усі «чутки» про інше — банальні ???????? пропагандистські вкиди з метою зірвати постачання… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 13, 2022

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине новую партию оружия. В частности, 30 зенитных танков Gepard, 54 бронетранспортера M113, три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 и другое вооружение.

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