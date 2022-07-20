Липень, 19 в 21:22

Україна відкрита для виробників зброї з країн-партнерів, щоб вони могли протестувати нове озброєння на полі бою проти російських військових.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час дискусії, що 19 липня була організована Atlantic Council.

– Я думаю, для наших партнерів у Польщі, США, Франції, Німеччині або для наших турецьких партнерів є добрий шанс протестувати їхнє озброєння. Тому надайте нам інструменти, ми закінчимо роботу, і у вас буде нова інформація, – сказав міністр оборони України.

Олексій Резніков зазначив, що Україна вже зараз є, фактично, випробувальним полігоном.

Зараз дивляться

– Багато зброї зараз тестується в справжніх умовах бою проти російської армії, яка має багато своїх сучасних систем. Вони мають розвідувальні засоби радіоелектронної боротьби і зв’язку, засоби протиповітряної оборони, крилаті ракети і балістичні ракети, а також інше обладнання. Ми ділимося всією інформацією та досвідом з нашими партнерами. Ми зацікавлені у тестуванні сучасних систем у бою проти ворога, тому ми запрошуємо збройні підприємства протестувати свій продукт тут (в Україні, – Ред.), – сказав Олексій Резніков.

Міністр оборони додав, що вже низка західного озброєння була протестована в Україні, як, наприклад, польські САУ Краб.

Джерело: Atlantic Council