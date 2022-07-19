РФ пытается восстановить наступление в сторону Славянска – Генштаб ВСУ
19 июля российские военные пытаются создать условия для того, чтобы возобновить наступление в сторону Славянска Донецкой области.
Для достижения цели оккупанты били из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Великой Камышевахи, Долины, Чепеля, Дибровного, Новониколаевки на Славянском направлении.
Накануне захватчики прилагали усилия для улучшения тактического положения своих подразделений в направлении Изюм – Барвенково.
Попытки армии РФ продвинуться в направлении Бражковки и Дмитровки ВСУ подавили.
Украинские военные нанесли врагу урон и отбросили его обратно.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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