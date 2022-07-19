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Факты / Украина

РФ пытается восстановить наступление в сторону Славянска – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

19 июля российские военные пытаются создать условия для того, чтобы возобновить наступление в сторону Славянска Донецкой области.

Для достижения цели оккупанты били из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Великой Камышевахи, Долины, Чепеля, Дибровного, Новониколаевки на Славянском направлении.

Накануне захватчики прилагали усилия для улучшения тактического положения своих подразделений в направлении Изюм – Барвенково.

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Источник: Генштаб ВСУ
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