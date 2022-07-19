РФ намагається відновити наступ у бік Слов’янська – Генштаб ЗСУ
19 липня російські військові намагаються створити умови для того, щоб відновити наступ у бік Слов’янська Донецької області.
Задля досягнення мети окупанти гатили з танків, ствольної та реактивної артилерії біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного, Новомиколаївки на Слов’янському напрямку.
Напередодні загарбники докладали зусиль для покращення тактичного положення своїх підрозділів на напрямку Ізюм – Барвінкове.
Спроби армії РФ просунутись в напрямку Бражківки та Дмитрівки ЗСУ продушили.
Українські військові завдали ворогові втрат та відкинули його назад.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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