Июль, 19 в 10:43

Агент ФСБ РФ под псевдонимом Гелен работал на территории Закарпатья с начала полномасштабной войны. Шпион собирал данные о настроениях жителей западноукраинских областей. А также об их отношении к России.

— Сотрудники СБУ задержали его в одном из населенных пунктов Закарпатья. Этот агент ФСБ пытался “насадить” в Украине “русский мир”. Известно, что раньше он шпионил для российской спецслужбы по режиму Лукашенко. В Украину его отправили для поиска микробиологических лабораторий двойного назначения. Сбор информации об общественно-политической ситуации в Украине и проведение информационных операций, выгодных агрессору, — сообщили в СБУ в Закарпатской области.

— Доказано, что куратором агента был сотрудник ФСБ Щипицын Александр Вячеславович. Он под прикрытием с именем Шипулин Александр Владимирович работает в Казанском институте Евразийских и международных исследований. Московским координатором этого агента оказался офицер 5-й Службы Департамента оперативной информации ФСБ РФ Хрусталев Сергей Николаевич, – добавляют в СБУ.

Семь лет заключения: на Закарпатье осудили российского шпиона / 3 фотографии

В ходе досудебного расследования установлено, что шпион передавал собранную информацию своим кураторам для подготовки вражеских диверсий и специальных информационных операций. Для расшатывания ситуации в приграничных районах Украины.

Осудили агента ФСБ РФ за пособничество в захвате государственной власти. Свалявский районный суд Закарпатской области вынес ему обвинительный приговор. Шпион признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 и ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Теперь он проведет в тюрьме семь лет.