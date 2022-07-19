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Факты / Украина

Вопросы борьбы с вражескими корректировщиками будут рассматривать на заседании Ставки — Данилов

Марта Бондаренко, редактор ленты
Олексій Данілов
Фото: УНИАН

На ближайшем заседании Ставки Верховного главнокомандующего будет рассмотрен вопрос борьбы с враждебными корректировщиками.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что после войны у нас должна быть страна, в которой просто не будет такого явления, как коллаборант.

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По его словам, украинская контрразведка работает постоянно и корректировщики задерживаются ежедневно, просто об этом не всегда сообщают общественности.

– Благодаря тому, что Российская Федерация 30 лет здесь (на территории Украины – Ред.) распространяла свою агентуру, мы сейчас имеем непростую ситуацию. Этот вопрос (борьбы с корректировщиками вражеского огня – Ред.) на контроле нашего президента. Не исключаю, что на ближайшем заседании Ставки верховного главнокомандующего, которое должно состояться на этой неделе, этот вопрос будет рассматриваться. Президент такую ​​задачу поставил. Мы такое заседание готовим, – заявил Данилов.

Данилов напомнил, что с самого начала войны украинцы помогали правоохранительным органам: предоставляли информацию о подозрительных лицах. И сейчас, тем более, нужно быть внимательными.

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По словам секретаря СНБО, в ближайшее время намечена большая встреча международной оборонной конференции на базе Рамштайн в Германии. Там будут обсуждаться вопросы потребностей Вооруженных сил Украины.

— Будем считать, что наши партнеры не будут останавливаться, а добавлять нам вооружение для скорейшего завершения войны, — сказал Алексей Данилов.

Ранее Служба безопасности Украины задержала российских агентов, которые были корректировщиками вражеских обстрелов в Николаевской области.

СБУ также задержала корректировщика обстрелов юго-восточных позиций ВСУ. После нанесения авиаудара по одному из мостов в Запорожской области он лично проверял точность попадания.

11 июля в Одессе задержали предателя,  разведывавшего для России позиции противокорабельных комплексов Вооруженных сил Украины.

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