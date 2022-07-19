Липень, 19 в 10:43

Агент ФСБ РФ під псевдонімом “Гєлєн” працював на території Закарпаття з початку повномасштабної війни. Шпигун збирав дані про настрої жителів західноукраїнських областей. А також про їх ставлення до Росії.

– Співробітники СБУ затримали його в одному з населених пунктів Закарпаття. Цей агент ФСБ намагався «насадити» в Україні «руський мір». Відомо, що раніше він шпигував для російської спецслужби за режимом Лукашенка. В Україну його відправили для пошуку мікробіологічних лабораторій подвійного призначення. Збору інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні та проведення інформаційних операцій, вигідних агресору, – повідомили у СБУ у Закарпатській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що шпигун передавав зібрану інформацію своїм кураторам для підготовки ворожих диверсій та спеціальних інформаційних операцій. Для розхитування ситуації у прикордонних районах України.

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– Доведено, що куратором агента був співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В’ячеславович. Він під прикриттям на ім’я Шипулін Олександр Володимирович працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень. Московським координатором цього агента виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Хрустальов Сергій Миколайович, – додають у СБУ.

Сім років ув’язнення: на Закарпатті засудили російського шпигуна / 3 фотографии

Засудили агента ФСБ РФ за пособництво у захопленні державної влади. Свалявський районний суд Закарпатської області виніс йому обвинувальний вирок. Шпигуна визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади). Тепер він проведе у в’язниці сім років.