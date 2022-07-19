Стара радянська методика післявоєнних часів: Жданов про задум росіян на півдні

Липень, 19 в 14:16

На півдні України росіяни застосовують стару радянську тактику. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю Радіо НВ.

За його словами, на Запорізькому напрямку з’явилися старі радянські танки Т-62, які вкопують, щоб використовувати як гармати.

— Були повідомлення, що вони їх закопують і обладнують там позиції. Колись так Радянський Союз робив укріпрайони вздовж кордону з Китаєм — це стара радянська методика післявоєнних часів, вона застосовується до сьогодні, — сказав Жданов.

Він додав, що залізобетонні ДОТи та інші фортифікаційні споруди на півдні України, зокрема, на лінії оборони довкола Херсона і вздовж лінії фронту, яка пролягає на правому березі Дніпра, збільшать втрати української піхоти під час контрнаступу.

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— Поки ми будемо дозволяти таке, це погіршуватиме наш стан і зменшуватиме нашу вірогідність із меншими втратами вигнати ворога. Це дуже погано, тому що чим більше вони укріплюються, тим складніше нам буде звільняти ці території, — наголосив він.

Нещодавно речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що росіяни останнім часом обстрілюють територію України старими радянськими ракетами. Таким чином вони хочуть заощадити високотехнологічні Калібри, Онікси та Іскандери.