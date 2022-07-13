Июль, 13 в 16:11

Вражеская армия в последнее время обстреливает территорию Украины старыми советскими ракетами, потому что хочет сэкономить высокотехнологичные Калибры, Ониксы и Искандеры.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина рассказал полковник, спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, украинская авиация каждый день наносит ракетно-бомбовые удары по скоплению врага. И с начала полномасштабного вторжения России и по состоянию на вчера совершено 1700 авиаударов по позициям оккупантов.

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– Наша штурмовая авиация, вертолеты залетают на передний край, вглубь обороны противника, и уничтожают склады, военную технику и живую силу, – рассказал Юрий Игнат.

Кроме того, истребители Воздушных сил постоянно патрулируют небо Украины.

– Противник уже два с половиной месяца не залетает в воздушное пространство Украины. Сменил свою тактику — действует с территории Беларуси и с территории Черного и Каспийского морей. Враг запускает как советские ракеты, так и более современные, – рассказал спикер Командования Воздушных сил.

Юрий Игнат также сообщил, что враг больше применяет старые советские ракеты, ведь запасы высокотехнологичных ракет Калибр, Искандер и других исчерпываются. Поэтому противник сейчас экономит такие ракеты.

Ранее спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, почему противовоздушной обороне Украины не всегда удается сбивать ракеты комплексов Искандер, Точка У, Ониксы или Калибры.

Напомним, что война в Украине идет уже 140-й день.