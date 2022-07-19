В сторону Запорожья выдвинулись колонны российских военных — Андрющенко

Июль, 19 в 14:45

Советник мэра оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко заявил, что несколько колонн с оккупантами, вероятно, военнослужащими срочной службы, ранее базировавшимися на границе Донецкой и Запорожской областей, выдвинулись в сторону линии фронта и областного центра Запорожья.

— Российские военные, около 1 тыс. нелюдей, базировавшихся на границе Донецкой и Запорожской областей в поселках по линии Демьяновка — Стародубовка – Захаровка, вместе с военной техникой утром снялись со стоянки и отправились колоннами в направлении Запорожья. Большинство личного состава военных – молодые до 23 лет, часть срочники, — написал он на своей официальной странице в Telegram.

Напомним, что 17 июля около 14.00—15.00 в Запорожье была слышна серия взрывов. Возник пожар на нескольких полях, раненых и погибших нет.

Источник: Петр Андрющенко

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Фото: Depositphotos