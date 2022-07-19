У бік Запоріжжя вирушили колони російських військових – Андрющенко

Липень, 19 в 14:45

Радник мера окупованого Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко заявив, що колони з окупантами, ймовірно, військовослужбовцями строкової служби, які раніше базувалися на кордоні Донецької та Запорізької областей, вирушили у бік лінії фронту та обласного центру Запоріжжя.

– Російські військові, близько 1 тисячі нелюдів, які базувалися на кордоні Донецької та Запорізької областей у селищах по лінії Дем’янівка – Стародубівка – Захарівка, разом із військовою технікою вранці знялися зі стоянки та вирушили колонами у напрямку Запоріжжя. Більшість особового складу військових – молодь до 23 років, частина строковики, – написав він на своїй офіційній сторінці у Telegram.

Нагадаємо, що 17 липня близько 14.00–15.00 на Запоріжжі було чутно серію вибухів. Виникла пожежа на декількох полях, постраждалих та загиблих немає.

Джерело: Петро Андрющенко

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Фото: Depositphotos