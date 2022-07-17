Оккупанты бьют из РСЗО: в Запорожье днем была слышна серия взрывов
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В Запорожье 17 июля около 14.00 — 15.00 была слышна серия взрывов.
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
— Враг бьет из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения, — отметили в ОВА.
По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Инфраструктура не разрушена. Однако возник пожар на нескольких полях.
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