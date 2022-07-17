Июль, 17 в 15:02

В Запорожье 17 июля около 14.00 — 15.00 была слышна серия взрывов.

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

— Враг бьет из реактивных систем залпового огня по некоторым населенным пунктам на линии столкновения, — отметили в ОВА.

По предварительной информации, пострадавших, погибших нет. Инфраструктура не разрушена. Однако возник пожар на нескольких полях.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 144-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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