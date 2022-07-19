Вверх поднимается дым: в Херсоне раздался взрыв
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Херсоне 19 июля был слышен взрыв. Согласно данным очевидцев, вверх поднимается дым.
По предварительным данным, взрыв прогремел в районе стратегического Антоновского моста.
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Напомним, накануне на Юге два украинских штурмовика ударили по складу боеприпасов и скоплению сил россиян в районе Снегиревки.
Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения нанесли меткие удары по скоплению вооружения, вражеской техники и складу боеприпасов в районе Райского Новокаховской общины.
Попали украинцы и по складу боеприпасов в районе Берислава.
Полномасштабная война в Украине длится уже 146-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.