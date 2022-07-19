Июль, 19 в 7:04

Два украинских штурмовика за прошедшие сутки ударили по складу боеприпасов и скоплению сил россиян в районе Снегиревки на Юге.

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения нанесли меткие удары по скоплению вооружения, вражеской техники и складу боеприпасов в районе Райского Новокаховской общины.

Попали украинцы и по складу боеприпасов в районе Берислава.

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– Объекты уничтожены, потери уточняются, – отмечают в Оперативном командовании Юг.

В целом ракетным огнем и артиллерией Вооруженные силы Украины ликвидировали:

65 российских военных,

комплекс аппаратной связи Редут-2УС,

11 единиц бронированной и автомобильной техники.

В ОК Юг добавляют: РФ, имитируя, что до сих пор контролирует утраченные территории Херсонской области, коварно атакует с неба.

Так, ударный беспилотник трижды ударил по освобожденной Ивановке, сбрасывая осколочные боеприпасы для гранатометов.

Кроме того, пара Ми-8 атаковала Потемкино. В обоих случаях обошлось без потерь.

Не смогли оккупанты также нанести урон, когда из района Новой Каховки пытались атаковать ракетой “воздух-воздух” со своего истребителя Су-35 украинские самолеты.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг