ВСУ ударили по складам боеприпасов РФ в районе трех населенных пунктов на Юге
Два украинских штурмовика за прошедшие сутки ударили по складу боеприпасов и скоплению сил россиян в районе Снегиревки на Юге.
Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения нанесли меткие удары по скоплению вооружения, вражеской техники и складу боеприпасов в районе Райского Новокаховской общины.
Попали украинцы и по складу боеприпасов в районе Берислава.
– Объекты уничтожены, потери уточняются, – отмечают в Оперативном командовании Юг.
В целом ракетным огнем и артиллерией Вооруженные силы Украины ликвидировали:
- 65 российских военных,
- комплекс аппаратной связи Редут-2УС,
- 11 единиц бронированной и автомобильной техники.
В ОК Юг добавляют: РФ, имитируя, что до сих пор контролирует утраченные территории Херсонской области, коварно атакует с неба.
Так, ударный беспилотник трижды ударил по освобожденной Ивановке, сбрасывая осколочные боеприпасы для гранатометов.
Кроме того, пара Ми-8 атаковала Потемкино. В обоих случаях обошлось без потерь.
Не смогли оккупанты также нанести урон, когда из района Новой Каховки пытались атаковать ракетой “воздух-воздух” со своего истребителя Су-35 украинские самолеты.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг