Угору здіймається дим: у Херсоні пролунав вибух
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У Херсоні 19 липня було чутно вибух.
За даними очевидців, угору здіймається дим.
За попередніми даними, вибух пролунав у районі стратегічного Антонівського моста.
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Нагадаємо, напередодні на Півдні два українські штурмовики вдарили по складу боєприпасів та скупченню сил росіян у районі Снігурівки.
Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи завдали влучних ударів по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів у районі Райського Новокаховської громади.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.