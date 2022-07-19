Угору здіймається дим: у Херсоні пролунав вибух

Липень, 19 в 11:49

У Херсоні 19 липня було чутно вибух.

За даними очевидців, угору здіймається дим.

За попередніми даними, вибух пролунав у районі стратегічного Антонівського моста.

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Нагадаємо, напередодні на Півдні два українські штурмовики вдарили по складу боєприпасів та скупченню сил росіян у районі Снігурівки.

Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи завдали влучних ударів по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів у районі Райського Новокаховської громади.

Поцілили українці й у склад боєприпасів у районі Берислава.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.