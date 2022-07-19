Украинские военные отбросили оккупантов на четырех направлениях на Востоке
За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки российских захватчиков сразу на четырех направлениях.
Так, полностью провалилась у РФ разведка боем в районе населенного пункта Уды на Харьковском направлении.
Оккупанты там, понеся потери, отошли.
Попробовала армия РФ пойти в наступление, предварительно нанеся удар, на Гусаровку на Славянском направлении.
– Украинские воины встретили захватчиков плотным огнем и отбросили их назад, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
Неудачными для россиян были и штурмовые действия вблизи Спорного на Краматорском направлении.
Не добившись успеха, оккупанты отошли.
Сейчас ведутся боевые действия в направлении Григоровки, где российские войска пытаются наступать.
Успешно отбили Вооруженные силы Украины также все попытки штурмовых действий оккупантов в направлениях населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС на Бахмутском направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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