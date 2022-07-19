Июль, 19 в 7:59

За прошедшие сутки украинские защитники отбили атаки российских захватчиков сразу на четырех направлениях.

Так, полностью провалилась у РФ разведка боем в районе населенного пункта Уды на Харьковском направлении.

Оккупанты там, понеся потери, отошли.

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Попробовала армия РФ пойти в наступление, предварительно нанеся удар, на Гусаровку на Славянском направлении.

– Украинские воины встретили захватчиков плотным огнем и отбросили их назад, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Неудачными для россиян были и штурмовые действия вблизи Спорного на Краматорском направлении.

Не добившись успеха, оккупанты отошли.

Сейчас ведутся боевые действия в направлении Григоровки, где российские войска пытаются наступать.

Успешно отбили Вооруженные силы Украины также все попытки штурмовых действий оккупантов в направлениях населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС на Бахмутском направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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