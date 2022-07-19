Українські військові відкинули окупантів на чотирьох напрямках на Сході

Липень, 19 в 7:59

Упродовж минулої доби українські захисники відбили атаки російських загарбників одразу на чотирьох напрямках.

Так, повністю провалилася в РФ розвідка боєм у районі населеного пункту Уди на Харківському напрямку.

Окупанти там, зазнавши втрат, відійшли.

Зараз дивляться

Спробувала армія РФ піти у наступ, попередньо завдавши удару, на Гусарівку на Слов’янському напрямку.

– Українські воїни зустріли загарбників щільним вогнем та відкинули їх назад, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

Невдалими для росіян були й штурмові дії поблизу Спірного на Краматорському напрямку.

Не досягнувши успіху, окупанти відійшли.

Зараз точаться бойові дії в напрямку Григорівки, де російські війська намагаються наступати.

Успішно відбили Збройні сили України також усі спроби штурмових дій окупантів у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС на Бахмутському напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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