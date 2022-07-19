Українські військові відкинули окупантів на чотирьох напрямках на Сході
Упродовж минулої доби українські захисники відбили атаки російських загарбників одразу на чотирьох напрямках.
Так, повністю провалилася в РФ розвідка боєм у районі населеного пункту Уди на Харківському напрямку.
Окупанти там, зазнавши втрат, відійшли.
Спробувала армія РФ піти у наступ, попередньо завдавши удару, на Гусарівку на Слов’янському напрямку.
– Українські воїни зустріли загарбників щільним вогнем та відкинули їх назад, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.
Невдалими для росіян були й штурмові дії поблизу Спірного на Краматорському напрямку.
Не досягнувши успіху, окупанти відійшли.
Зараз точаться бойові дії в напрямку Григорівки, де російські війська намагаються наступати.
Успішно відбили Збройні сили України також усі спроби штурмових дій окупантів у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС на Бахмутському напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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