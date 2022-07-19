Как сдать корректировщика огня и получить награду — Ким дал инструкцию
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, как действовать, если подозреваете человека в корректировке вражеского огня.
— Предоставьте сведения на лиц, которые, по вашему мнению, корректируют огонь оккупанта, военных РФ и помогают им. Присылайте следующие сведения на электронный ящик – 100otkima@gmail.com, – написал в Telegram Виталий Ким.
Также он сообщил, какие сведения указывать в письме:
- ФИО лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага (ФИО, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность).
- Подробное описание события или фактов, при наличии, фото- и видеодоказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным РФ.
- ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.
Уточняется, что после подробной проверки и подтверждения предоставленной информации, человек получит вознаграждение в размере 100$
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Напомним, что ранее Виталий Ким сообщил, что Николаев закроют на несколько дней для рейда против коллаборантов.
Источник: Виталий Ким
Фото: Dreamstime