Как сдать корректировщика огня и получить награду — Ким дал инструкцию

Июль, 19 в 17:56

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, как действовать, если подозреваете человека в корректировке вражеского огня.

— Предоставьте сведения на лиц, которые, по вашему мнению, корректируют огонь оккупанта, военных РФ и помогают им. Присылайте следующие сведения на электронный ящик – 100otkima@gmail.com, – написал в Telegram Виталий Ким.

Также он сообщил, какие сведения указывать в письме:

ФИО лица, сдающего оккупанту места нахождения украинских военных или корректирующего огонь врага (ФИО, номер мобильного телефона, адрес проживания, геолокация места нахождения или другие имеющиеся сведения, которые помогут установить личность). Подробное описание события или фактов, при наличии, фото- и видеодоказательства или факты в электронном виде, указывающие на то, что лицо помогает военным РФ. ФИО заявителя, контактный номер телефона для дальнейшей связи и уточнения обстоятельств.

Уточняется, что после подробной проверки и подтверждения предоставленной информации, человек получит вознаграждение в размере 100$

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Напомним, что ранее Виталий Ким сообщил, что Николаев закроют на несколько дней для рейда против коллаборантов.

Источник: Виталий Ким

Фото: Dreamstime