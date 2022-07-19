Як здати корегувальника вогню та отримати нагороду – Кім дав інструкцію

Липень, 19 в 17:56

Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, як діяти, якщо підозрюєте людину у корегуванні ворожого вогню.

– Надайте відомості на осіб, які на вашу думку корегують вогонь окупанта, військових РФта допомагають їм. Надсилайте наступні відомості на електронну скриньку – 100otkima@gmail.com, – написав у Telegram Віталій Кім.

Також він повідомив, які відомості вказувати у листі:

ПІБ особи, що здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога (ПІБ, номер мобільного телефону, адреса мешкання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, що допоможуть встановити особу). Детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим РФ. ПІБ заявника, контактний номер телефону для подальшого зв’язку та уточнення обставин.

Уточнюється, що після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, людина отримає винагороду у розмірі 100$

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Нагадаємо, що раніше Віталій Кім повідомив, що Миколаїв закриють на кілька днів для рейду проти колаборантів

Джерело: Віталій Кім

Фото: Dreamstime