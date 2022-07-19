Як здати корегувальника вогню та отримати нагороду – Кім дав інструкцію
Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім повідомив, як діяти, якщо підозрюєте людину у корегуванні ворожого вогню.
– Надайте відомості на осіб, які на вашу думку корегують вогонь окупанта, військових РФта допомагають їм. Надсилайте наступні відомості на електронну скриньку – 100otkima@gmail.com, – написав у Telegram Віталій Кім.
Також він повідомив, які відомості вказувати у листі:
- ПІБ особи, що здає окупанту місця знаходження українських військових або корегує вогонь ворога (ПІБ, номер мобільного телефону, адреса мешкання, геолокація місця знаходження або інші наявні відомості, що допоможуть встановити особу).
- Детальний опис події або фактів, за наявності фото та відео докази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим РФ.
- ПІБ заявника, контактний номер телефону для подальшого зв’язку та уточнення обставин.
Уточнюється, що після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, людина отримає винагороду у розмірі 100$
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Нагадаємо, що раніше Віталій Кім повідомив, що Миколаїв закриють на кілька днів для рейду проти колаборантів
Джерело: Віталій Кім
Фото: Dreamstime