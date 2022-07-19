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Факты / Украина

Николаев закроют на несколько дней для поиска коллаборантов — Ким

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Николаев закроют на несколько дней для поиска коллаборантов — Ким

Николаев закроют на несколько дней для рейда против коллаборантов.

Об этом заявил глава ОВА Виталий Ким.

— Есть те, кто здесь давно, с какой-то идеей. Есть люди, которые отчаялись или не думают о последствиях, или решили заработать. Это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы, когда начинают следить за местами расположения военных, ПВО или чего-либо. Мы хотим это пресечь на корню. У нас еще планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей, — сказал Ким в эфире Ходорковский LIVE.

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Источник: Ходорковский LIVE

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