Николаев закроют на несколько дней для поиска коллаборантов — Ким

Николаев закроют на несколько дней для рейда против коллаборантов.

Об этом заявил глава ОВА Виталий Ким.

— Есть те, кто здесь давно, с какой-то идеей. Есть люди, которые отчаялись или не думают о последствиях, или решили заработать. Это единичные случаи, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы, когда начинают следить за местами расположения военных, ПВО или чего-либо. Мы хотим это пресечь на корню. У нас еще планируются мероприятия по комендантскому часу, отработке. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем тех нехороших людей, — сказал Ким в эфире Ходорковский LIVE.