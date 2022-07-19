Ради картинки для пропагандистских СМИ оккупанты убили 4 человека в Снегиревке
Российские оккупанты расстреляли из миномета дом на окраине Снегиревки на Юге Украины.
К таким действиям армия РФ прибегла, пытаясь обвинить в этом Силы обороны Украины.
Хотя подразделения ВСУ, отмечают в Оперативном командовании Юг, сосредоточены слишком далеко для попадания минометом по этому населенному пункту.
– Примечательно, что съемочная группа пропагандистского СМИ появилась на месте событий просто мгновенно после обстрела.
Ради картинки рашисты убили четырех мирных жителей, – отмечают в ОК Юг.
Как сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, по состоянию на 19 июля россияне бьют из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения на Южнобужском направлении.
Кроме того, захватчики осуществляют воздушную разведку с помощью беспилотника и обустраивают дополнительные рубежи обороны.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: ОК Юг
Фото: Дмитрий Живицкий