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Факты / Украина

Ради картинки для пропагандистских СМИ оккупанты убили 4 человека в Снегиревке

Татьяна Забожко, редактор ленты
Мінометний обстріл Сумщини

Российские оккупанты расстреляли из миномета дом на окраине Снегиревки на Юге Украины.

К таким действиям армия РФ прибегла, пытаясь обвинить в этом Силы обороны Украины.

Хотя подразделения ВСУ, отмечают в Оперативном командовании Юг, сосредоточены слишком далеко для попадания минометом по этому населенному пункту.

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– Примечательно, что съемочная группа пропагандистского СМИ появилась на месте событий просто мгновенно после обстрела.

Ради картинки рашисты убили четырех мирных жителей, – отмечают в ОК Юг.

Как сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, по состоянию на 19 июля россияне бьют из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения на Южнобужском направлении.

Кроме того, захватчики осуществляют воздушную разведку с помощью беспилотника и обустраивают дополнительные рубежи обороны.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 146-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

Фото: Дмитрий Живицкий

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