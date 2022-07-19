Заради картинки для пропагандистських ЗМІ окупанти вбили 4 людей у Снігурівці

Липень, 19 в 11:14

Російські окупанти розстріляли з міномета будинок на околиці Снігурівки на Півдні України.

До таких дій армія РФ вдалась, намагаючись звинуватити в цьому Сили оборони України.

Хоча підрозділи ЗСУ, зазначають в Оперативному командуванні Південь, зосереджені надто далеко для влучання мінометом по цьому населеному пункту.

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– Примітно, що знімальна група пропагандистського засобу масової інформації з’явилась на місці подій просто миттєво після обстрілу. Заради картинки рашисти вбили чотирьох мирних жителів, – зазначають в ОК Південь.

Як повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України, станом на 19 липня росіяни гатять із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення на Південнобузькому напрямку.

Крім того, загарбники здійснюють повітряну розвідку за допомогою безпілотника та облаштовують додаткові рубежі оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 146-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Фото: Дмитро Живицький