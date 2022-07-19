Июль, 19 в 18:40

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, возможно ли “приземлить” стратегический бомбардировщик России, обстреливающий мирные украинские города из Каспийского моря, с помощью ракет “воздух-воздух”.

– Теоретически мы можем отправить истребитель, но это будет билет в один конец. У него нет такого большого радиуса действия. Не хватит топлива, чтобы вернуться, – говорит эксперт.

Жданов также подчеркнул, что истребитель будет лететь на территорию РФ, где также работает своя ПВО. Поэтому практически сбить вражеский бомбардировщик нельзя.

– Тем более стратегические бомбардировщики никогда не поднимаются в воздух без прикрытия истребителей. Когда они поднимаются в воздух для нанесения ракетных ударов по территории Украины, с ними есть в небе такое прикрытие, — рассказал он.

Эксперт добавил, что собирающие самолеты ракеты класса “воздух-воздух” имеют максимальную дальность 75 км, а отдельные модификации до 100 км.

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Также Жданов оценил возможность государственного переворота в Российской Федерации из-за войны, которую страна-агрессор развязала в Украине.

Напомним, что Россия из Каспийского моря ракетами пытается нанести удары по украинским городам. 16 июля враг выпустил шесть ракет типа Х-101. Однако ПВО смогло уничтожить большинство из них.

Источник: Олег Жданов