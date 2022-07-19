Липень, 19 в 18:40

Військовий експерт Олег Жданов розповів, чи можливо “приземлити” стратегічний бомбардувальник Росії, який обстрілює мирні українські міста з Каспійського моря, за допомогою ракет “повітря-повітря”.

– Теоретично ми можемо відправити винищувач, але це буде білет в один кінець. Він не має такого великого радіуса дії. Не вистачить палива, щоб повернутися, – каже експерт.

Жданов також наголосив, що винищувач летітиме на територію РФ, де також працює своя ППО. Тому практично збити ворожий бомбардувальник не можна.

– Тим паче стратегічні бомбардувальники ніколи не підіймаються в повітря без прикриття винищувачів. Коли вони підіймаються у повітря для завдання ракетних ударів по території України, з ними у небі є таке прикриття, – розповів він.

Експерт додав, що ракети класу “повітря-повітря”, які збирають літаки, мають максимальну дальність 75 км, а окремі модифікації до 100 км.

Зараз дивляться

Також Жданов оцінив можливість державного перевороту в Російській Федерації через війну, яку країна-агресор розв’язала в Україні.

Нагадаємо, що Росія з Каспійського моря ракетами намагається завдати ударів по українських містах. Так, 16 липня ворог випустив шість ракет типу Х-101. Однак ППО змогла знищити більшість з них.

Джерело: Олег Жданов