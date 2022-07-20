Эвакуировали кота и нашли технику РФ: на острове Змеиный продолжается спецоперация

Июль, 20 в 11:57

В ходе операции ГУР МО проведены работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова Змеиный. Проведены инженерные работы по разминированию.

Найдены и изъяты образцы вооружения и техники противника. В частности, системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы российских военных, электронные носители информации.

На острове установлен украинский флаг вместо рашистского триколора.

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К тому же найден и эвакуирован на подконтрольную территорию украинский кот, который прожил несколько месяцев в оккупации.

Напомним, что за последние сутки российские войска в который раз бомбили остров Змеиный, откуда украинские войска выбили их еще в конце июня.

Источник: ГУР Минобороны

Фото: Госпогранслужба