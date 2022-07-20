Эвакуировали кота и нашли технику РФ: на острове Змеиный продолжается спецоперация
В ходе операции ГУР МО проведены работы по исследованию и рекогносцировке территории и подземных укреплений острова Змеиный. Проведены инженерные работы по разминированию.
Найдены и изъяты образцы вооружения и техники противника. В частности, системы наведения и управления, БПЛА Орлан-10, системы ПЗРК, гранатометы, огнеметы, стрелковое вооружение, журналы ведения боевых действий, личные документы российских военных, электронные носители информации.
На острове установлен украинский флаг вместо рашистского триколора.
К тому же найден и эвакуирован на подконтрольную территорию украинский кот, который прожил несколько месяцев в оккупации.
Напомним, что за последние сутки российские войска в который раз бомбили остров Змеиный, откуда украинские войска выбили их еще в конце июня.
Источник: ГУР Минобороны
Фото: Госпогранслужба