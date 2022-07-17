Бьют по технике, которую сами оставили: россияне снова бомбили Змеиный

За последние сутки российские войска в который раз бомбили остров Змеиный, откуда украинские войска выбили их еще в конце июня.

Об этом рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк в комментарии ведущему ICTV Вадиму Карпьяку в эфире национального телемарафона.

– Враг продолжает выискивать возможности доказать, что у него еще есть какие-то силы для того, чтобы убедить нас в своей мощи. И что он еще может сделать, как время от времени бомбить остров Змеиный, пытаясь убедить хотя бы своих, что они его как-то контролируют. Это была попытка разведки – не развернут ли там гарнизон, который уже можно уничтожить, – объяснила она.

По ее словам, враг наносит удары по той технике, которую сам оставил.

30 июня стало известно, что ВСУ заставили российских захватчиков покинуть остров Змеиный. Оккупанты спешно эвакуировали остатки гарнизона с острова.

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