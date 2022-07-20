Евакуювали кота та знайшли техніку РФ: на острові Зміїний триває спецоперація

Липень, 20 в 11:57

В ході операції ГУР МО проведено роботи з дослідження й рекогносцирування території та підземних укріплень острова Зміїний. Проведені інженерні роботи з розмінування.

Знайдено та вилучено зразки озброєння та техніки противника. Зокрема, систем наведення та керування, БПЛА Орлан-10, системи ПЗРК, гранатомети, вогнемети, стрілецьке озброєння, журнали ведення бойових дій, особисті документи російських військових, електронні носії інформації.

На острові встановлено український прапор замість рашистського триколору.

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До того ж, знайдено та евакуйовано на підконтрольну територію українського кота, який прожив кілька місяців в окупації.

Нагадаємо, що протягом останньої доби російські війська вкотре бомбили острів Зміїний, звідки українські війська вибили їх ще наприкінці червня.

Джерело: ГУР Міноборони

Фото: Держприкордонслужба