Информация с фронта очень чувствительна, украинцам сообщают только десятую часть – Данилов

Июль, 20 в 14:26

Украинцам не нужно знать обо всем, что происходит на передовой, поскольку это может навредить ВСУ и привести к большим потерям, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

– Информация, которая поступает с фронта, крайне чувствительна. И по каждой информации, если она представляется некорректно, несвоевременно и с погрешностью, мы можем иметь потери наших парней и девушек. Я хочу, чтобы все поняли, что это очень серьезный вопрос. И считать, что мы должны в режиме онлайн передавать всю информацию с фронта – это выйдет за рамки определенных процессов, – объяснил он.

По его словам, это также касается информации об оружии, которое Украина получает от международных партнеров, поскольку оккупанты открыли на него охоту.

– На сегодняшний день могу сказать, что ни одной единицы оружия по вине наших военных или по каким-то медийным или другим вещам враг не уничтожал. Каждое утро все члены ставки главнокомандующего и СНБО на 6.30 получают отчет о положении дел в наших войсках. Мы понимаем, что 90% этого отчета не может быть открыто для всего общества, – подчеркнул Данилов и попросил относиться к этому с пониманием.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 147-е сутки.

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Источник: Укранське радіо

Фото: РНБО