Інформація з фронту дуже чутлива, українцям повідомляють лише десяту частину – Данілов

Липень, 20 в 14:26

Українцям не треба знати про все, що відбувається на передовій, оскільки це може нашкодити ЗСУ і спричинити великі втрати, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Інформація, яка надходить з фронту, є вкрай чутливою. І за кожною інформацією, якщо вона подається некоректно, невчасно і з похибкою, ми можемо мати втрати наших хлопців і дівчат. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що це дуже серйозне питання. І вважати, що ми маємо в режимі онлайн передавати всю інформацію з фронту – це вийде за рамки певних процесів, – пояснив він.

За його словами, це також стосується інформації про зброю, яку Україна отримує від міжнародних партнерів, оскільки окупанти відкрили на неї полювання.

– На сьогодні можу сказати, що жодну одиницю зброї з вини наших військових чи з якихось медійних або з інших речей ворог не знищував. Кожного ранку всі члени ставки головнокомандувача і РНБО на 6.30 отримують звіт про стан справ у наших військах. Ми маємо розуміння, що 90% цього звіту не може бути відкрите для всього суспільства, – наголосив Данілов і попросив ставитися до цього з розумінням.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.

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Джерело: Укранське радіо

Фото: РНБО