Ким рассказал, на сколько и когда закроют Николаев для поиска коллаборантов
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким пояснил, что город хотят закрыть на день-два для поиска коллаборантов. И планируют это сделать через неделю-две.
— Как раз закончится жатва, и мы отработаем максимально все данные, необходимые адреса, за которыми наблюдаем, — говорит Виталий Ким.
Также он добавил, что о закрытии города жителям сообщат заранее, чтобы люди смогли закупить еду, воду и имели возможность спланировать свои действия.
Также он сообщил, что со вчера поступило 18 писем о вероятной деятельности коллаборантов и предателей.
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– Сейчас мы их обрабатываем и проверяем информацию, – говорит Ким.
Напомним, что вчера Ким давал инструкцию, как сдать корректировщика огня и получить награду.
Источник: Виталий Ким
Фото: Виталий Ким