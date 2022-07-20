Кім розповів, на скільки та коли закриють Миколаїв для пошуку колаборантів

Липень, 20 в 11:02

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що місто хочуть закрити на день-два для пошуку колаборантів. І планується це за тиждень-два.

– Якраз закінчаться жнива і ми відпрацюємо максимально всі дані, необхідні адреси, за якими наглядаємо, – каже Віталій Кім.

Також він додав, що про закриття міста жителів повідомлять завчасно, щоб люди могли закупити їжу, воду та мали змогу спланували свої дії.

Також він повідомив, що з учора надійшло 18 листів щодо ймовірної діяльності колаборантів та зрадників.

Зараз дивляться

– Зараз ми їх обробляємо та перевіряємо інформацію, – каже Кім.

Нагадаємо, що вчора Кім давав інструкцію, як здати корегувальника вогню та отримати нагороду.

Джерело: Віталій Кім

Фото: Віталій Кім