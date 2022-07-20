Июль, 20 в 14:38

Украина нанесла уже несколько ударов по Антоновскому мосту через Днепр на выезде из временно оккупированного Херсона.

Об этом 20 июля сообщила 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев.

– Уничтожение моста частично заблокирует рашистам пути для передвижения войск и их обеспечения. Они будут отрезаны от основных сил и не смогут быстро уйти из Херсона или перебросить в город дополнительные войска, – пояснили в бригаде.

Они также добавили, что у оккупантов останутся только три варианта: форсирование реки, авиация или мост на дамбе в Новой Каховке.

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– Все они создают для оккупантов новые проблемы. Победа за нами! – говорится в сообщении.

Фото: Скріншот відео