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Факты / Украина

Контрнаступление на Херсонщине: ВСУ рассказали, что дает уничтожение Антоновского моста

Анастасия Гевко, редактор ленты
Контрнаступление на Херсонщине: ВСУ рассказали, что дает уничтожение Антоновского моста

Украина нанесла уже несколько ударов по Антоновскому мосту через Днепр на выезде из временно оккупированного Херсона.

Об этом 20 июля сообщила 72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев.

– Уничтожение моста частично заблокирует рашистам пути для передвижения войск и их обеспечения. Они будут отрезаны от основных сил и не смогут быстро уйти из Херсона или перебросить в город дополнительные войска, – пояснили в бригаде.

Они также добавили, что у оккупантов останутся только три варианта: форсирование реки, авиация или мост на дамбе в Новой Каховке.

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– Все они создают для оккупантов новые проблемы. Победа за нами! – говорится в сообщении.

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Фото: Скріншот відео

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