Липень, 20 в 14:38

Україна завдала вже кількох ударів по Антонівському мосту через Дніпро на виїзді з тимчасово окупованого Херсона.

Про це 20 липня повідомила 72-га окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців.

– Знищення мосту частково заблокує рашистам шляхи для пересування військ та їхнього забезпечення. Вони будуть відрізані від основних сил і не зможуть швидко піти з Херсона чи перекинути додаткові війська до міста, – пояснили у бригаді.

Вони також додали, що в окупантів залишаться лише три варіанти: форсування річки, авіація або міст на греблі в Новій Каховці.

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– Усі вони створюють для окупантів нові проблеми. Перемога за нами! – йдеться у повідомленні.

Фото: Скріншот відео