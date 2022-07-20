Контрнаступ на Херсонщині: ЗСУ розповіли, що дає знищення Антонівського мосту
Україна завдала вже кількох ударів по Антонівському мосту через Дніпро на виїзді з тимчасово окупованого Херсона.
Про це 20 липня повідомила 72-га окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців.
– Знищення мосту частково заблокує рашистам шляхи для пересування військ та їхнього забезпечення. Вони будуть відрізані від основних сил і не зможуть швидко піти з Херсона чи перекинути додаткові війська до міста, – пояснили у бригаді.
Вони також додали, що в окупантів залишаться лише три варіанти: форсування річки, авіація або міст на греблі в Новій Каховці.
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– Усі вони створюють для окупантів нові проблеми. Перемога за нами! – йдеться у повідомленні.
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