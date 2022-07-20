Июль, 20 в 6:04

Российские военные ночью 20 июля обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом в полтретьего ночи сообщил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Городской глава Никополя Александр Саюк лишь призвал людей не выходить из укрытий и не публиковать фото или видео ни на одном из возможных ресурсов.

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– Выясняем подробности, детали позже, – отметил Александр Саюк.

Напомним, что минувшей ночью российские захватчики выпустили по Никополю до 40 реактивных снарядов.

Из-за этого произошли разрушения и вспыхнули пожары на двух промышленных предприятиях, а также получили повреждения несколько частных домов и электросети.

А уже днем в Никополе российская армия попала из Градов по базе отдыха.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 147-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Евгений Евтушенко, Александр Саюк