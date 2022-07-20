Оккупанты ночью обстреляли Никополь
Российские военные ночью 20 июля обстреляли Никополь Днепропетровской области.
Об этом в полтретьего ночи сообщил глава районной военной администрации Евгений Евтушенко.
Городской глава Никополя Александр Саюк лишь призвал людей не выходить из укрытий и не публиковать фото или видео ни на одном из возможных ресурсов.
– Выясняем подробности, детали позже, – отметил Александр Саюк.
Напомним, что минувшей ночью российские захватчики выпустили по Никополю до 40 реактивных снарядов.
Из-за этого произошли разрушения и вспыхнули пожары на двух промышленных предприятиях, а также получили повреждения несколько частных домов и электросети.
А уже днем в Никополе российская армия попала из Градов по базе отдыха.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 147-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Евгений Евтушенко, Александр Саюк