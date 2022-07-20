Россия готовится к наступлению на Бахмут и захвату Углегорской ТЭС – ВСУ
Российские захватчики предпринимают боевые действия, чтобы создать условия для наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС.
О намерениях РФ сообщил 20 июля в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Согласно данным украинской стороны, ныне оккупанты открывают огонь из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема на Бахмутском направлении.
Зафиксированы авиаудары по Берестовому, Яковлевке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому.
Идут боевые действия в направлениях населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 147-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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