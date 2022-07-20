Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Россия готовится к наступлению на Бахмут и захвату Углегорской ТЭС – ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові
Фото: Depositphotos

Российские захватчики предпринимают боевые действия, чтобы создать условия для наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС.

О намерениях РФ сообщил 20 июля в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, ныне оккупанты открывают огонь из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема на Бахмутском направлении.

Сейчас смотрят

Зафиксированы авиаудары по Берестовому, Яковлевке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому.

Идут боевые действия в направлениях населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 147-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка