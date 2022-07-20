Июль, 20 в 7:24

Российские захватчики предпринимают боевые действия, чтобы создать условия для наступления на Бахмут и овладения территорией Углегорской ТЭС.

О намерениях РФ сообщил 20 июля в утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Согласно данным украинской стороны, ныне оккупанты открывают огонь из ствольной, реактивной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Кодема на Бахмутском направлении.

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Зафиксированы авиаудары по Берестовому, Яковлевке, Бахмуту, Вершине, Нью-Йорку и Покровскому.

Идут боевые действия в направлениях населенных пунктов Берестово, Вершина и Новолуганское.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 147-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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