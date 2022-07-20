Росія готується до наступу на Бахмут та захоплення Вуглегірської ТЕС – ЗСУ
Російські загарбники вдаються до бойових дій, щоб створити умови для наступу на Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.
Про наміри РФ повідомив 20 липня в ранковому зведеннні Генеральний штаб Збройних сил України.
За даними української сторони, нині окупанти відкривають вогонь зі ствольної, реактивної артилерії й танків у районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема на Бахмутському напрямку.
Зафіксовано авіаудари по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.
Точаться бойові дії в напрямках населених пунктів Берестове, Вершина й Новолуганське.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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