Росія готується до наступу на Бахмут та захоплення Вуглегірської ТЕС – ЗСУ

Липень, 20 в 7:24

Російські загарбники вдаються до бойових дій, щоб створити умови для наступу на Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.

Про наміри РФ повідомив 20 липня в ранковому зведеннні Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними української сторони, нині окупанти відкривають вогонь зі ствольної, реактивної артилерії й танків у районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема на Бахмутському напрямку.

Зараз дивляться

Зафіксовано авіаудари по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.

Точаться бойові дії в напрямках населених пунктів Берестове, Вершина й Новолуганське.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.