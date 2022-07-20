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Факти / Україна

Росія готується до наступу на Бахмут та захоплення Вуглегірської ТЕС – ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
російські військові
Фото: Depositphotos

Російські загарбники вдаються до бойових дій, щоб створити умови для наступу на Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС.

Про наміри РФ повідомив 20 липня в ранковому зведеннні Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними української сторони, нині окупанти відкривають вогонь зі ствольної, реактивної артилерії й танків у районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема на Бахмутському напрямку.

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Зафіксовано авіаудари по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.

Точаться бойові дії в напрямках населених пунктів Берестове, Вершина й Новолуганське.

Карта бойових дій довкола Донецька 19 липня 2022

ISW

Повномасштабна війна в Україні триває вже 147-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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