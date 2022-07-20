СБУ разоблачила чиновника, который способствовал перевозке бронетехники из Крыма в Херсонскую область

Июль, 20 в 15:44

Служба безопасности Украины разоблачила чиновника-коллаборанта, который помог России перебросить бронетехнику из Крыма в Херсон.

Пресс-служба СБУ сообщила, что заместитель директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации добровольно согласился сотрудничать с врагом.

За это россияне назначили его руководителем “государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога”.

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За время этого “назначения” он организовал присвоение технологического оборудования и подвижного состава местных подразделений Укрзализныци в пользу оккупантов.

Также коллаборант лично способствовал переброске этим транспортом бронетехники и боеприпасов России из временно оккупированного Крыма в причерноморские районы Херсонщины.

На данный момент сотрудники СБУ установили его местонахождение и проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

В СБУ сообщили, что с начала полномасштабной агрессии РФ ведомство расследует более 800 уголовных производств по фактам совершения коллаборационной деятельности.